Naples s'écroule face à la Roma et relance la Juve

Le championnat d'Italie a-t-il basculé samedi ? Écrasé 4-2 sur sa pelouse par l'AS Rome, le leader Naples se retrouve en tous cas sous la menace directe de la Juventus Turin, victorieuse in extremis de la Lazio Rome (1-0) et prête à prendre les commandes de la Serie A. Naples a encore un point d'avance. Mais il ne vaut rien ou presque, car la Juventus a elle un match en retard. Dans dix jours, les Turinois recevront l'Atalanta Bergame et si rien n'a changé d'ici-là, ils s'installeront à la première place.

La 27e journée



Samedi

Spal - Bologne 1-0

Lazio - Juve 0-1

Naples - AS Rome 2-4



Dimanche

Genoa - Cagliari (12h30)

Chievo - Sassuolo (15h)

Benevento - Hellas Vérone

Udinese - Fiorentina

Bergame - Sampdoria

Torino - Crotone

AC Milan - Inter (20h45)

Et le calendrier est favorable aux bianconeri qui peuvent encore faire mal à Naples le week-end prochain, quand ils recevront l'Udinese (11e) alors que leurs rivaux auront un déplacement difficile à San Siro face à l'Inter Milan (5e). Comment en est-on arrivé là ? Car à la 92e minute du match Lazio-Juventus, qui ouvrait la 27e journée, la Juventus était loin de ressembler à un leader virtuel.

Fragilisé

Accrochés par la Lazio dans un match terriblement haché et très pauvre, les joueurs de Massimiliano Allegri étaient fatigués, à court d'idées et pas très rassurants à quatre jours de leur 8e de finale retour de C1 contre Tottenham. Mais à 30 secondes de la fin du temps additionnel, Paulo Dybala s'est glissé entre deux défenseurs romains, a résisté à Parolo et, en déséquilibre, a trouvé la lucarne de Strakosha pour un but magnifique et importantissime, celui d'une 10e victoire d'affilée pour les Bianconeri.

Et ce sont peut-être cette incroyable culture de la victoire et ce refus absolu de la défaite qui ont intimidé Naples au moment de recevoir l'AS Rome. L'équipe de Maurizio Sarri avait pourtant idéalement débuté, avec un but d'Insigne dès la 6e minute, qui aurait pu assommer les très inconstants Romains. Mais l'égalisation immédiate du jeune Turc Under (7e) a permis aux Giallorossi de rester dans le match. D'un beau coup de tête, Dzeko a même donné l'avantage à la Roma (26e).

En deuxième période, Naples a poussé mais a buté à de nombreuses reprises sur Alisson, le formidable gardien brésilien du club de la capitale. Et ce sont Dzeko, auteur d'un doublé (73e), et Perotti (79e) qui ont profité des espaces ouverts par la vaine domination napolitaine pour punir Marek Hamsik et les siens. Le but de Mertens en fin de match (4-2, 90+2) n'y change rien: Naples est désormais fragilisé avec cette deuxième défaite à domicile de la saison.

(L'essentiel/AFP)