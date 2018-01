Le Bayern Munich fait la cour à Jupp Heynckes

À 72 ans, être l'objet de tous les désirs! C'est le cas de Jupp Heynckes au Bayern Munich, où Uli Hoeness et Karl-Heinz Rummenigge, les dirigeants historiques du club, le courtisent avec assiduité pour qu'il prolonge son contrat en 2019. «Nous venons de jouer 17 matches avec lui, et nous avons remporté 16 victoires. Tous les joueurs l'aiment. L'ambiance au club est sereine. Nous serions très mal inspirés de le laisser partir sans nous battre pour cet homme», lance Rummenigge, président du directoire. Le président du club «Uli Hoeness est en train de mener une offensive de charme, et je la soutiens totalement», ajoute l'ancien attaquant.

Couvert de gloire après son triplé championnat/coupe/Ligue des champions 2013, assez riche pour n'avoir plus besoin de remettre le survêtement de travail, Heynckes le magicien a pourtant été clair lorsqu'il a accepté ce «job intérimaire», par amitié pour Hoeness et pure passion pour le Bayern: un contrat jusqu'au 30 juin, et pas question de rempiler la saison prochaine. «Pour faire ce travail comme je le fais avec mes collaborateurs, il faut une discipline personnelle et une endurance extrême», a-t-il argumenté cette semaine dans une très longue interview au magazine Kicker: «Je vais avoir 73 ans (le 9 mai) et à cet âge-là, on ne sait pas combien d'années la vie va encore vous donner».

Besoin d'énergie

Sorti de sa retraite début octobre après quatre ans d'inactivité, il a remplacé au pied levé Carlo Ancelotti, limogé au lendemain d'une déroute (3-0) à Paris en Ligue des champions. À peine arrivé, il s'est mis au travail: entraînements durcis, schéma tactique précisé, et discipline de fer à tous les étages. En trois mois et demi, le Bayern est passé de la deuxième place à cinq points du leader Dortmund à la première, avec 13 points d'avance sur son dauphin Leipzig. Très rapidement, la question de prolonger ce faiseur de miracles s'est posée, d'autant qu'aucun des successeurs pressentis ne semble soulever l'enthousiasme des dirigeants.

L'opération séduction s'annonce délicate, tant le coach a une haute idée de sa mission et de l'engagement qu'elle implique. «Si je n'avais pas eu l'impression de pouvoir faire ce travail avec autant d'énergie, je n'aurais pas dit oui, glisse-t-il. Lorsque j'ai commencé, j'étais plus en forme que maintenant, parce que j'avais plus de temps pour faire du sport». Lothar Matthäus, une autre légende du club aujourd'hui consultant, croit que le vieux sage va finir par céder à ses amis: «Karl-Heinz Rummenigge et Uli Hoeness l'adorent. Les stars du Bayern l'adorent. Les supporters l'adorent, et même les supporters adverses! Aucun entraîneur du Bayern n'a jamais bénéficié d'un tel engouement».

