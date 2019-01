Lyon déçoit encore et voit Lille s'échapper

Vendredi 11 janvier

Déjà éliminé mardi de la Coupe de la Ligue en perdant à domicile contre Strasbourg (2-1), Lyon a encore déçu dans son Groupama stadium, accroché par Reims (1-1) au terme d'un match avancé de la 20e journée assez pauvre. Les Lyonnais, sortis à la mi-temps et en fin de partie sous les sifflets du public, font une très mauvaise opération car Lille, 2e du classement, s'est imposé un peu plus tôt à Caen (3-1) et a porté son avance à quatre points sur l'OL, 3e en attendant les matches de samedi et dimanche.

Signé Nicolas Pépé ❤ pic.twitter.com/kiKvjfUEJa — LOSC (@losclive) 11 janvier 2019

Metz continue de s'affirmer comme favori de la Ligue 2: sans son entraîneur Frédéric Antonetti, en retrait pour raisons personnelles, le club mosellan a gagné vendredi à Orléans (1-0), pour prendre provisoirement six points d'avance (44 pts) en tête lors de la 20e journée. Le club grenat, qui a en plus un match en retard par rapport à tous ses poursuivants, semble réellement intouchable: il n'a plus perdu depuis le 5 novembre, toutes compétitions confondues.

(L'essentiel)