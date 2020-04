Dortmund va pouvoir aligner son prodige de 15 ans

Depuis des lustres, en Bundesliga, les prodiges et les pépites du jeu de ballon ne pouvaient pas éclore avant d'avoir 18 ans révolus (ou d'être né dans la dernière année de la catégorie des moins de 19 ans en cours). La DFL (Ligue allemande de football) a changé ses règles: la Bundesliga est désormais ouverte aux joueurs de 16 ans. Grâce à cette évolution, le grand public va enfin pouvoir voir de ses propres yeux un des jeunes joueurs les plus prometteurs de la planète.

Youssoufa Moukoko, vieux de 15 printemps seulement, est sans doute un des «p'tits jeunes» les plus attendus par les scouts du monde entier. Il faut dire que le jeune homme explose absolument tous les records possibles et imaginables avec les juniors du Borussia Dortmund. Cette saison, avec les moins de 19 ans du BVB, l'attaquant né à Yaoundé a marqué 34 fois et offert 9 passes décisives en... 20 parties de U19 Bundesliga West.

Le gaucher de 1m77 qui a débuté chez les juniors de St. Pauli (Allemagne) est tout simplement en feu. Il avait débuté l'exercice en cours par un sextuplé contre Wuppertal. Avant que le Covid-19 ne mette un terme à l'exercice, il avait enchaîné les 8 derniers matches de championnat avec au moins un but au compteur, inscrivant notamment un hat-trick et 6 doublés. Auparavant, chez les M17 du Borussia, il avait marqué 90 fois et offert 16 buts en 56 parties.

Le Borussia s'apprête à vendre une autre de ses jeunes stars, l'Anglais Jadon Sancho, pour autant qu'un club pose plus de 100 millions d'euros sur la table. Avec cet âge minimal pour jouer en Bundesliga qui passera de 18 à 16 ans, son équipe a déjà un successeur tout trouvé... et qui pourrait bien valoir encore plus dans quelques années! C'est ce qui s'appelle du management.

(L'essentiel/rca)