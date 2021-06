«Les Français étaient très calmes au bureau»

Le sourire jusqu’aux oreilles d’un côté, la petite mine des mauvais jours de l’autre. L’ambiance était particulière, ce mardi, au boulot au Grand-Duché, entre francophones de deux pays voisins que tout semble opposer depuis juillet 2018 et une certaine demi-finale de Coupe du monde entre la France et la Belgique. Aucun Belge ne vous le cachera, l’étonnante victoire des Suisses face aux Français, lundi soir en huitièmes de finale de l'Euro 2020, a donné la banane à de nombreux frontaliers belges, pressés de saluer leurs collègues français, ce mardi matin.

«J’avais mis mon réveil à 4h30 du matin pour aller travailler», nous indique Arthur, résident belge, au papa français, employé au Luxembourg, «et de manière assez étrange, je me suis réveillé tout seul à 4h et j’ai immédiatement consulté Livescore pour avoir le résultat. Quand j’ai vu que la France avait perdu, j’ai sauté de mon lit, c’était complètement fou. Je m’étais endormi la veille en refermant mon ordinateur après le but de Pogba (3-1 à ce moment-là) et je me suis réveillé le lendemain avec une belle surprise. C’était limite malsain, car c’était comme si la Belgique avait gagné. Là, je suis content, on ne les entendra plus. C’est dommage pour Benzema, car je l’aime bien, mais je ne suis pas mécontent que Mbappé ait raté son penalty. Ça lui dégonflera peut-être le melon. Au boulot, les Portugais ont bien charrié les Français en les appelant "M-raté", ça taquine et mon responsable français était bien calme ce mardi».

«C'est l'heure de la Belgique...»

Côté français, le son de cloche est bien évidemment différent. «Au final, c'est mérité pour la Suisse», lâche d’emblée Lucie. «La séance des tirs aux buts était intenable. Après le rapide doublé de Benzema, je croyais que c'était bon. On s'est fait avoir et j'étais déjà très stressée après notre 1re mi-temps catastrophique». Frontalière française domiciliée en Belgique avec un compagnon belge, Lucie est passée par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. «J'étais à bout et mon compagnon a été très gentil. Il m'a juste dit que la France avait été mauvaise. J'ai néanmoins halluciné quand j'ai entendu des Belges klaxonner dans la rue. Après le match, j'avais un peu la rage contre les Belges. Surtout sur les réseaux sociaux. Derrière un écran, c'est trop facile. On se taquine, au bureau aussi, mais parfois ça prend des proportions démesurées. J'ai hâte d'être vendredi pour Belgique-Italie. J'ai un peu de mal à l'admettre, mais je crois que c'est l'heure de la Belgique...».

Robin, Franco-Belge, employé à Luxembourg-Ville, a vécu, lui aussi, une bien drôle de journée. «Je tirais une sale tronche», reconnaît-il avec un léger rictus nerveux. «Ma copine est française et à 3-1, c’était la fête surtout avec le doublé de Benzema. Après le 3-3, on s’est dit qu’on n'allait pas dormir beaucoup. Mais à choisir, je préfère me faire battre par les Suisses plutôt que par les Belges. Après, je suis Belge aussi, alors j’ai encore une équipe en quarts de finale pour vendredi. Et là, ça chauffe déjà avec mes collègues italiens. D’un côté ou de l’autre, de toute façon, Français ou Belge, je me fais charrier. Je prends cher tout le temps, mais je dois avouer que ce mardi, les supporters de la France étaient plutôt très calmes. Pour commencer la journée, pendant une heure, j’ai demandé à ce que personne ne me parle de football et ça s’est bien passé...».

«Quoi qu'il arrive vendredi, ce sera la fiesta»

Quant à Maé, un Belge employé dans la Grand Rue à Luxembourg-Ville, il doit déjà se projeter vers le quart de finale de vendredi. «J’ai un collègue français, mais il est aussi pour l’Italie», rigole-t-il, «Du coup, il n’est pas encore trop déçu, car il a l’impression d’avoir encore une équipe à supporter. Il est arrivé un peu en retard ce matin et il m’a expliqué qu’il avait fait des cauchemars après France-Suisse. Quand il s’est réveillé, c’était bien réel, la France avait perdu. L’ambiance est restée calme entre nous, mon collègue français parle peu, ce mardi, et on a déjà les yeux rivés vers Belgique-Italie, vendredi. Samedi au boulot, ce sera plus chaud!». Et Arthur de conclure: «Les Français attendent que la Belgique perde, mais c’est surtout sur les réseaux sociaux que ça chauffe. En vrai, c’est de bonne guerre. Quoi qu'il arrive aux Diables vendredi face à l’Italie, ce sera la fiesta. La Belgique est en quarts de finale de l’Euro 2020 et pas la France».

( Frédéric Lambert / L’essentiel )