Polémique après une célébration très agressive

L'Autriche a finalement réussi à se défaire de la surprenante Macédoine du Nord, dimanche, à Bucarest, à l'occasion de la première rencontre du groupe C à l'Euro. Non sans mal. Mais plus que le résultat final (3-1), c'est la célébration de l'attaquant autrichien Marko Arnautovic qui suscite le plus de commentaires, au lendemain du match.

Venu inscrire le troisième but après son entrée en jeu, l'attaquant de 32 ans, connu pour son caractère bien trempé, s'est distingué avec une célébration assez véhémente, doigt sur le torse, zéro pointé vers on ne sait qui et vociférations multiples. Le tout en se frappant le cœur de manière ostentatoire. En termes d'enthousiasme, on a déjà vu plus rafraîchissant. Même ses coéquipiers ont semblé interpelés, plusieurs d'entre eux ayant essayé de calmer ses ardeurs, la star David Alaba y compris.

Après cette célébration pour le moins intrigante, de nombreux amateurs de football se sont interrogés sur l'attitude du joueur du Shanghai SIPG. Certains y ont vu des références racistes, d'autres une attaque envers la communauté albanaise.

Cette dernière interprétation semble d'ailleurs se confirmer puisque le joueur d'origine serbe a adressé un cinglant «J'ai b**** ta mère, l'Albanais» au défenseur macédonien d'ethnie albanaise Ezgjan Alioski. Pas très sport... Si les deux joueurs se sont rapidement réconciliés à l'issue de la rencontre, plusieurs personnes réclament des sanctions contre Arnautovic.

