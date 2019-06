«Elles auraient pu montrer un peu d'humilité!»

Archifavorite de la Coupe du monde de football féminine qui se dispute actuellement en France, l'équipe des États-Unis a fait très fort, mardi, à Reims. Les Américaines ont infligé un terrible 13-0 à la Thaïlande, battant ainsi le record de buts inscrits par une seule équipe dans un match du Mondial. Leurs adversaires ont vécu un véritable calvaire, encaissant 10 goals après la mi-temps. Cette écrasante domination n'a visiblement pas freiné l'enthousiasme des Américaines, qui ont ostensiblement fêté tous leurs buts. Une attitude qui a ulcéré beaucoup de monde.

Les ex-joueuses canadiennes, Clare Rustad et Kaylyn Kyle, se sont montrées particulièrement virulentes envers Alex Morgan et ses coéquipières. «Je pense juste qu'elles auraient pu gagner avec un peu d'humilité et de grâce, mais elles n'ont juste pas été capables de le faire! Fêter des goals de cette manière aussi tard dans le match, c'est complètement superflu. C'est quoi, ça?», a tempêté la première sur la chaîne canadienne TSN. Sa coéquipière a acquiescé: «Elles sont l'équipe numéro un et pour moi, honnêtement, je suis dégoûtée».

The USWNT displayed poor sportsmanship excessively celebrating many of the 13 goals against a 34th ranked team. It has nothing to do with the final score. You are one of the best teams in the world. Act like it. And yeah, I definitely would have said the same about a men's team.— Clare Rustad (@ClareRustad) 11 juin 2019

L'ex-international américain Taylor Twellman a également estimé sur Twitter que le comportement des joueuses avait été «excessif», relève Reuters. «Ces célébrations de goals laissent un goût amer dans ma bouche, comme pour beaucoup d'entre vous. Je suis curieux de voir si quelqu'un s'excusera», a-t-il commenté.

0.0 problem with the score line as this is THE tournament BUT celebrating goals (like #9) leaves a sour taste in my mouth like many of you. Curious to see if anyone apologizes for this postgame. #USWNT #FIFAWWC https://t.co/XfGh2e2Jms— Taylor Twellman (@TaylorTwellman) 11 juin 2019

Sur les réseaux sociaux, les anonymes ont été nombreux à faire part de leur indignation, dénonçant le «manque de respect» des Américaines.

L'ancienne joueuse Abby Wambach a volé au secours de son ex-équipe: «Pour certaines joueuses, c'est leur premier but en Coupe du monde, c'est normal qu'elles soient heureuses», a-t-elle écrit sur Twitter, ajoutant qu'elle doutait que ce genre de polémique ait fait rage avec une équipe masculine.

For all that have issue with many goals: for some players this is there first World Cup goal, and they should be excited. Imagine it being you out there.This is your dream of playing and then scoring in a World Cup. Celebrate.Would you tell a men's team to not score or celebrate?— Abby Wambach (@AbbyWambach) 11 juin 2019

Un cadre de la fédération thaïlandaise a pour sa part confié à The World Game qu'il comprenait le comportement des Américaines. «Je ne peux pas dire si cette attitude est correcte ou pas, mais je comprends. Quand on marque, on a le droit de célébrer comme bon nous semble», a-t-il estimé.

Interrogée par L’Équipe à la fin du match, Alex Morgan, qui a marqué cinq buts, s'est défendue: «Je rêve de ça depuis que je suis toute petite. On a livré un grand match, et c'était très important pour nous de fêter ça les unes avec les autres», a réagi la star. Citée par USA Today, sa coéquipière Kelley O'Hara a déclaré: «Nous ne voulions pas lever le pied parce que nous voulions respecter le match et les affronter comme n'importe quelle autre équipe. C'est un tournoi. La différence de buts compte. Au final, on ne peut se sentir mal d'avoir marqué le plus de buts possible».

