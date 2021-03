Muratovic prend la lumière avec les Lions rouges

Avec six buts et cinq passes décisives, Edvin Muratovic connaît à 24 ans la saison la plus complète de sa carrière avec Dudelange. Dans le même temps, l'ancien joueur de Virton s'est imposé en un temps record à la pointe de la sélection luxembourgeoise: titulaire cinq fois d'affilée alors qu'il ne comptait aucune sélection en septembre, l'avant-centre a fait son trou pendant l'automne.

«Il m'a fallu deux stages, mais j'ai su vite m'adapter au niveau international», estime Muratovic, qui a marqué un but en six sélections, face au Monténégro, pays dont il a la nationalité. Après avoir fait ses armes face aux pays de la Ligue C, le natif de Dudelange se prépare à monter en gamme face au Portugal ce mardi (20h45). «Ce sont des matches importants pour un joueur comme moi, glisse Muratovic. C'est idéal pour montrer ce que je vaux et voir ce qu'il me manque. Mais il ne faudra pas y aller avec trop de respect, ne pas avoir peur de les tacler».

En se montrant dans des rendez-vous internationaux, l'un des seuls joueurs de BGL Ligue à prétendre à une place dans le onze de Luc Holtz, espère aussi s'offrir une meilleure exposition. Passé par les équipes de jeunes de Metz et Sarrebruck, puis à Virton, avant de revenir au Luxembourg, l'attaquant aimerait faire le grand saut vers l'étranger cet été, à un an de la fin de son contrat au F91. «C'est le moment idéal», reconnaît-il.

(Tom Vergez/L'essentiel)