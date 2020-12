L’ex-​​mentor de Maradona ignore toujours sa mort

La disparition de Diego Maradona a provoqué un tremblement de terre sans précédent dans le monde du football. La nouvelle s’est répandue comme une trainée de poudre et, pourtant, elle n’est toujours pas parvenue aux oreilles de l’un de ceux dont le «Pibe de Oro» se sentait le plus proche: Carlos Bilardo.

Ce dernier, sélectionneur de l’Argentine championne du monde en 1986, était considéré par Maradona comme son père spirituel. «Écrivez que je suis devenu le fils adoptif de Bilardo», avait clamé le génial meneur de jeu lors du Mondial mexicain. Les deux hommes se sont retrouvés à Séville (1992-1993) puis à Boca Juniors (1996), avant de se côtoyer en sélection argentine entre 2008 et 2010, lorsque Maradona et Bilardo occupaient respectivement le poste d’entraîneur et manager général.

Une réunion avec les champions du monde

Depuis, le second nommé a bien vieilli. Âgé de 82 ans, il se trouve dans un état de santé précaire. À tel point que ses proches ne lui ont pas encore annoncé la mort de son ancien protégé, de peur d’aggraver la situation. Carlos Bilardo souffre de troubles neurologiques et reçoit des soins d’infirmiers. Ces derniers ont l’interdiction de le laisser regarder la télévision dans son appartement de Buenos Aires. «On a éteint la télé, on lui a dit que le câble était coupé», a expliqué son frère, Jorge Bilardo.

Toutefois, il est certain que l’ancien entraîneur finira par apprendre la vérité. «C’est compliqué parce que Bilardo regarde la télévision et de nombreux matches», a-t-il confié à Cielo Sports. Jorge Bilardo réfléchit donc à la manière dont il pourrait lui annoncer. Ainsi, il souhaiterait faire venir plusieurs champions du monde 1986 au chevet de son frère, comme Oscar Ruggeri: «Nous en avons parlé avec Ruggeri. Peut-être que nous allons réunir deux ou trois gars pour voir comment il va. Nous verrons comment il réagit et ce qui se passe.»

