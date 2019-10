Liverpool peut souffler, le Barça mate l'Inter Milan

Quel spectacle! Liverpool et Salzbourg ont offert ce mercredi soir un match haletant, lors de la 2e journée de Ligue des champions. Les Reds se sont ainsi imposés quatre buts à trois, après avoir menés 3-0. Mohamed Salah a notamment inscrit un doublé.

Dans le choc de cette 2e journée, le Fc Barcelone a longtemps été accroché par l'Inter Milan, avant de l'emporter en fin de partie. Lautaro Martinez avait ainsi rapidement ouvert le score pour les Intéristes (3e), avant que Luis Suarez n'égalise (58e). L'Uruguayen a ensuite offert la victoire à son équipe, à la 85e minute.

Chelsea s'est pour sa part imposé à Lille, deux buts à un. Lyon est aussi sorti vainqueur de son match à l'extérieur, en l’occurrence à Leipzig (2-0). À noter enfin les lourdes défaites de Benfica à Saint-Petersbourg (1 -3) et de Valence face à l'Ajax (0-3).

Mo Salah puts Liverpool back in the lead with his 2nd goal. Firmino gets his 3rd assist in this match. pic.twitter.com/lMswKJ5ktp