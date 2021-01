Rashford vaut désormais plus que Mbappé

Avec deux Anglais, un Norvégien, un Portugais et un Français, le top 5 du classement des valeurs de transfert les plus élevées, présente un tout nouveau visage en ce début d'année 2021. Selon l’Observatoire du football CIES et son algorithme, Marcus Rashford est le joueur qui possède désormais la meilleure cote sur la planète football.

Avec une valeur estimée à 165,6 millions d'euros, l'attaquant anglais de Manchester United né en 1997 occupe la première marche du podium et devance le Norvégien de Dortmund Erling Haaland (152 millions d'euros) et son compatriote de Liverpool Trent Alexander-Arnold (151,6 millions d'euros). Un autre joueur de Manchester United, le Portugais Bruno Fernandes occupe quant à lui la 4e place (151,1 millions d'euros), alors que le leader précédent de ce classement, le Français Kylian Mbappé, se retrouve désormais en 5e position avec une valeur estimée à 149,4 millions d'euros.

Aucun Luxembourgeois n'est représenté dans ce classement où on ne trouve déjà plus la trace de Miralem Pjanic, 30 ans, formé à Schifflange et à Metz, et transféré de la Juventus au FC Barcelone cet été. Par rapport aux pays limitrophes du Luxembourg, Kai Havertz (Chelsea, milieu de 21 ans) est le premier Allemand avec une valeur estimée à 136 millions d'euros. Le premier Belge est l'attaquant de l'Inter Milan Romelu Lukaku (27 ans, 97,6 millions d'euros). L'intégralité du classement est à découvrir ici.

(fl/L'essentiel )