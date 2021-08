Deschamps encense Benzema et dézingue Giroud

Olivier Giroud est-il encore en odeur de sainteté en équipe de France? Pas si sûr à écouter les dernières paroles de Didier Deschamps dans un entretien fleuve accordé à L'Équipe, jeudi. Revenu sur le fiasco de l'Euro, le sélectionneur des Bleus a reconnu n'avoir pas du tout apprécié la sortie de l'ex-attaquant des Blues après le dernier match de préparation. Pour mémoire, Giroud avait pointé «les ballons qui n'arrivent pas», visant implicitement Kylian Mbappé et d'autres joueurs.

«Il n'avait pas à dire ça, c'est une certitude. Cela a généré de petites tensions sur deux, trois jours», a déploré Deschamps, tout en refusant d'attribuer la défaite à l'ambiance générale. Également interrogé sur le faible temps de jeu de Giroud, l'entraîneur champion du monde a ramené l'attaquant à son rôle de remplaçant en club: «Je sais très bien ce qu'il a fait, et très bien fait. Mais la réalité est qu'il a plus joué là (NDLR: en équipe de France) que les trois derniers mois avec son club», a répondu «La Desch», qui a expliqué être «en réflexion» concernant le statut de Giroud et de quelques autres.

«Tout ce qu'il devait faire, il l'a très bien fait»

Paradoxalement, c'est son meilleur ennemi Karim Benzema qui ressort grandi de cet Euro. Performant sur le terrain (4 buts marqués), exemplaire dans l'attitude, l'avant-centre du Real n'a reçu que des compliments de son sélectionneur, qui l'avait pourtant banni de l'équipe pendant plus de cinq années: «Karim n'y est pour rien (NDLR: dans l'échec). Tout ce qu'il devait faire, il l'a très bien fait. Après, j'ai été amené à modifier l'équipe pour différentes raisons», a expliqué Didier Deeschamps, qui a, par ailleurs, reconnu être «le seul responsable» de l'élimination des Bleus.

La défaite contre la Suisse aux tirs au but lui reste en travers de la gorge: «Le plus dur à digérer, et je l'ai digéré aujourd'hui, c'est de savoir ce qu'on est capables de faire et de constater ce qu'on a fait. Être à 3-1 à la 80e minute et voir ce qui s'est passé après, cela ne devait pas nous arriver au vu de la force qui était la nôtre et la solidité qui a toujours été notre ADN».

Le sélectionneur de l'équipe de France a, par exemple, regretté la non-capacité de son équipe à «stopper et fermer» après le break contre la Suisse. Symbole des désaccords, sa discussion animée avec son maître à jouer Paul Pogba, qui, lui, souhaitait continuer à attaquer. «À l'arrivée, il vaut peut-être mieux être un peu moins brillants, mais plus solides!». Autant de débats qui ne manqueront pas d'animer les retrouvailles des Bleus dans un peu plus d'une semaine...

(th/L'essentiel)