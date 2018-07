L'Angleterre se qualifie aux tirs au but

Au bout du suspense: l'Angleterre a éliminé la Colombie 4 tirs au but à 3 (1-1 après prolongation) et se qualifie pour les quarts de finale du Mondial-2018. C'est Eric Dier qui a inscrit le tir au but de la victoire des Anglais au terme d'un match étouffant, où les Colombiens, privés de James Rodriguez, pas remis de sa blessure, ont d'abord refusé de jouer pour faire pleuvoir les coups.





Vendredi 6 juillet

France-Uruguay 16h

Brésil-Belgique 20h



Samedi 7 juillet

Suède-Angleterre 16h

Russie-Croatie 20h

Les Cafeteros ont ainsi récolté 6 cartons jaunes ! A ce petit jeu là, ils en ont payé les conséquences avec leur élimination, sous les yeux de James, en larmes en tribunes. Symbole de ces Colombiens au jeu rugueux, Carlos Sanchez a commis une faute grossière sur Harry Kane. Le capitaine des «Trois Lions» ne s'est pas fait prier pour convertir le penalty et conforter sa place de meilleur buteur du tournoi russe (6 réalisations).

Ce Mondial-2018 est à oublier pour Carlos Sanchez, qui fut le premier joueur à écoper d'un carton rouge face au Japon le 19 juin pour une main. A ce moment là, juste avant l'heure de jeu, l'équipe de Gareth Southgate croyait avoir fait le plus dur. Mais Yerry Mina, du haut de ses 1,94 m a égalisé de la tête la 90e+3. Les hommes de «captain» Kane ont alors fait preuve de cran pour produire du jeu et s'accrocher, jusqu'à la séance de tirs au but.

(L'essentiel)