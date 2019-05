La Juventus et Allegri finissent par une défaite

Championne d'Italie depuis déjà des semaines, la Juventus s'est présentée à Gênes très remaniée et sans plusieurs cadres, à commencer par Cristiano Ronaldo, qui n'était pas dans le groupe. Les Turinois se sont inclinés en fin de match sur des buts de Defrel (84e) et Caprari (90+1). Allegri termine donc son aventure turinoise sur une très anecdotique défaite.

Dimanche soir, l'Atalanta Bergame (3e), l'Inter Milan (4e), l'AC Milan (5e) et l'AS Rome (6e) se disputaient à distance les deux dernières places en Ligue des champions. Et ce sont finalement l'Atalanta, vainqueur de Sassuolo (3-1), et l'Inter qui a battu Empoli (2-1), qui accompagneront la Juve et Naples en C1.

En bas de tableau, trois équipes cherchaient à éviter de rejoindre Frosinone et le Chievo Vérone en Serie B. Empoli s'est incliné face à l'Inter, une défaite qui le condamne puisque la Fiorentina et le Genoa s'affrontaient et ont fait 0-0.

(L'essentiel/afp)