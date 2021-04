Des joueurs de Liverpool victimes d’insultes racistes

La défaite de Liverpool face au Real Madrid (1-3), mardi soir lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions, a suscité de nombreuses réactions. Certains supporters ont fait savoir leur mécontentement quant au contenu footballistique livré par les Reds. D’autres ont déversé leur haine sur trois joueurs: Trent Alexander-Arnold, Sadio Mané et Naby Keïta.

Mercredi, Liverpool a dénoncé ces insultes racistes dont ont été victimes les trois hommes sur les réseaux sociaux. Et le club a demandé aux différentes plateformes d’agir pour sanctionner plus durement ces comportements.

Sous son dernier post Instagram, Trent Alexander-Arnold a découvert des émojis de singe. Des insultes semblables ont été écrites sur les comptes de Sadio Mané et de Naby Keïta. Liverpool soutient ses joueurs et va tout mettre en œuvre pour que les auteurs de ces insultes racistes soient retrouvés et poursuivis. Pour cela, le club a grandement besoin de la collaboration des réseaux sociaux.

(L'essentiel/Claude-Alain Zufferey)