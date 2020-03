Blaise Matuidi testé positif au coronavirus

«Le joueur, à l'isolement volontaire à domicile depuis le mercredi 11 mars (...) va bien et est asymptomatique», a précisé la Juventus dans un communiqué.

L'ensemble de l'effectif de la Juventus avait été mis à l'isolement mercredi après l'annonce du test positif de Daniele Rugani, défenseur central italien de l'équipe. Matuidi est donc le deuxième joueur turinois à être officiellement touché par la maladie.

Outre le champion du monde français et Rugani, plusieurs joueurs de la Fiorentina et de la Sampdoria Gênes ont également été testés positifs au coronavirus en Italie. Selon le dernier bilan publié mardi, plus de 31 000 personnes ont été touchées par la maladie en Italie, et 2 503 en sont mortes.

(L'essentiel/afp)