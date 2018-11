L'incroyable raté du Standard de Liège

Standard Liege vs Sevilla tonight, into added time, incredible stuff pic.twitter.com/C2VozWqTIV — Christopher Lash (@rightbankwarsaw) 29 novembre 2018

Dans une journée de Ligue Europa marquée par des CSC de Dudelange et Marseille, un autre «fail» est passé plus inaperçu, car sans conséquence sur le résultat final. Et pourtant, l'action du Standard de Liège dans les derniers instants du match à Séville, pourrait figurer dans n'importe quelle compilation sur les plus grands ratés du football. Le défenseur du FC Séville, Simon Kjaer, n'y est pas étranger. Sa remise de la tête, couplée à un joli télescopage avec son propre gardien Vaclik, a failli finir dans ses propres filets.

Mais le retour sensationnel du dernier cité a permis d'éviter un but gag. Sauf que le ballon est retombé dans les pieds d'un joueur de Liège. Après un joli décalage, Orlando Sa s'est retrouvé avec le but vide en face de lui, avant que son coéquipier Moussa Djenepo ne vienne lui chiper le ballon dans les pieds et envoie un missile... sur la transversale. Incroyable!

Auteur de l'unique but de la rencontre, le Malien aurait pu s'offrir un doublé. Mais c'est bien son raté qui risque de tourner en boucle sur le Net dans les prochains jours...

(th/L'essentiel)