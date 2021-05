Le milieu belge de Manchester City Kevin De Bruyne souffre de deux fractures au visage après son choc avec un défenseur de Chelsea lors de la finale de la Ligue des champions, samedi à Porto, à moins de deux semaines de l’Euro, a annoncé le joueur dimanche sur Twitter.

«Je reviens de l’hôpital. Le diagnostic est une fracture sévère du nez et une fracture de l’orbite gauche. Je me sens bien maintenant. Je suis toujours déçu pour hier, évidemment, mais nous reviendrons», a écrit De Bruyne sur son compte.

Hi guys just got back from the hospital. My diagnosis is Acute nose bone fracture and left orbital fracture. I feel okay now. Still disappointed about yesterday obviously but we will be back