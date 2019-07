Trump loue la Team USA, mais va-​​t-​​il la recevoir?

Le président Donald Trump a félicité dimanche les footballeuses américaines pour avoir remporté une quatrième Coupe du monde, en battant les Pays-Bas en finale (2-0) à Lyon, malgré les critiques à son égard de leur capitaine, Megan Rapinoe, buteuse dimanche. «Félicitations à l'équipe féminine américaine de football pour leur victoire en Coupe du monde», a tweeté Donald Trump près de deux heures après le coup de sifflet final. «Beau match enthousiasmant. L'Amérique est fière de vous toutes!», a-t-il poursuivi.

Megan Rapinoe a beaucoup fait parler d'elle durant le Mondial en affirmant qu'elle n'irait pas à «la p... de Maison Blanche», car Donald Trump «ne se bat pas pour les mêmes choses que nous», a-t-elle expliqué. Samedi, l'attaquante, sacrée meilleure joueuse et buteuse du Mondial, a réaffirmé qu'elle comptait boycotter l'invitation à la Maison Blanche en cas de victoire et a souligné qu'«au moins» la défenseure Ali Krieger ferait de même.

Revendications salariales

Après la finale, la sélectionneuse américaine Jill Ellis a déclaré ne pas savoir si elles seront invitées à la Maison Blanche et ne «parierait pas» là-dessus. Concernant sa capitaine Megan Rapinoe et sa capacité à se concentrer malgré toutes cette histoire, Jill Ellis a répondu: «C'est sa personnalité, Megan a été taillée pour cela, pour être la porte-parole du football féminin. J'ai fait des conférences de presse avec elle, elle est d'une éloquence incroyable. Elle parle très bien, honnêtement. Il faut appeler un chat un chat. Je savais très bien qu'elle avait les épaules pour le faire. Au cours de ces derniers matches, j'ai vu de quoi elle était capable. Plus elle est exposée, plus elle prend la lumière. Elle ne se brûle pas les ailes, ce n'est pas Icare».

Une Megan Rapinoe qui n'a pas manqué de rappeler ses revendications après la rencontre: «Toutes les joueuses durant ce Mondial ont produit le spectacle le plus incroyable. On ne peut rien faire de plus pour impressionner davantage. Il faut passer à l'étape supérieure. Tout le monde est prêt pour que nous ayons l'égalité salariale. Il faut savoir maintenant comment on peut soutenir les fédérations et soutenir les championnats à travers le monde».

(L'essentiel/Sport-Center/afp)