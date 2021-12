La folle histoire de Sturridge et de son chien volé

Si Daniel Sturridge évolue dans l’anonymat du championnat australien depuis le 1er octobre et sa signature à Perth Glory, cela ne l’empêche pas de faire les gros titres aux quatre coins de la planète depuis samedi.

L’homme aux 26 sélections (8 buts) avec les Three Lions se retrouve au cœur d’une histoire rocambolesque. Durant ses vacances à Los Angeles à l’été 2019, l’attaquant de 32 ans avait été victime d’un cambriolage lors duquel son chien «Lucci» avait disparu.

Bien décidé à retrouver son animal de compagnie, l’ancien joueur de Manchester City, Chelsea ou encore Liverpool avait alors publié une annonce sur ses réseaux sociaux, promettant une récompense de 30 000 dollars à la personne qui retrouverait son spitz nain.

La bête avait finalement été retrouvée quelques jours plus tard par un individu répondant au nom de Foster «Killa Fame» Washington, un rappeur local. Le problème? De nombreux fans avaient prévenu le joueur que l’artiste aurait joué un rôle dans l’enlèvement du chien.

Après avoir récupéré «Lucci» et, au vu des circonstances douteuses, Sturridge avait décidé de ne pas verser à «Killa Fame» la somme promise. Ce dernier avait alors décidé de porter plainte contre l’ancien international anglais et a finalement obtenu gain de cause au tribunal de Los Angeles.

«J’espère qu’il va payer et ne pas faire appel, a déclaré le rappeur à l’agence de presse anglaise PA. Je suis excité, je me bats dans cette affaire depuis plus d’un an. Je n’arrive pas à croire que c’est terminé. Quand nous avons trouvé le chien, je pensais que ma vie allait devenir meilleure.»

(L'essentiel/Chris Geiger)