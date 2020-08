Blaise Matuidi rejoint David Beckham à Miami

Au lendemain de l'annonce de son départ de la Juventus Turin, Blaise Matuidi a franchi le pas: l'international français va rejoindre l'Inter Miami et le Championnat américain de football (MLS), a annoncé jeudi le club floridien. L'Inter Miami qui fait cette saison ses débuts en MLS, a frappé un grand coup en s'offrant le champion du monde 2018, tout juste sacré champion d'Italie avec la Juventus pour la troisième année consécutive.

En Floride, «Blaisou» va retrouver David Beckham, son ancien coéquipier au Paris SG qui est l'un des copropriétaires de l'Inter Miami et surtout sa figure de proue. «Je suis tellement heureux d'accueillir mon ami Blaise à l'Inter Miami. C'est un joueur enthousiasmant et doué, quelqu'un de bien aussi», s'est félicité l'ancien international anglais.

I made my decision a few weeks ago to join @intermiamicf, rise to my friend David Beckham's challenge and win new trophies there. My family and I can't wait ⚽???????????? #GiveItAll

