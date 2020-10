«Les années à venir seront roses pour le Luxembourg»

Appelé en équipe du Luxembourg depuis 2008, Stefano Bensi (32 ans) a vu grandir la sélection au fil des années. L’attaquant évoque également son club, le Fola, où il a prolongé de cinq saisons en mai dernier.

L’essentiel: Comment analysez-vous l’évolution de la sélection depuis vos débuts en 2008?

Stefano Bensi: Il y a beaucoup plus de joueurs professionnels aujourd’hui et la philosophie de jeu a changé avec Luc Holtz. La progression de l’équipe nationale a été énorme depuis 2008, on ne peut pas comparer les deux générations. On est beaucoup plus dominateurs dans le jeu, on se crée plus d’occasions et on joue beaucoup plus haut. Si on arrive à être plus réalistes, nous allons pouvoir gagner de nombreux matches.

Vous faites partie des joueurs les plus expérimentés. Quel est votre rôle au sein de la sélection?

Mon rôle n’a pas changé, je suis là en tant que joueur d’expérience et de qualité. Chacun doit mettre du sien pour que le groupe fonctionne et le notre ne pourrait pas mieux fonctionner que ce soit avec le staff ou les joueurs. Je suis sûr qu’à l’avenir nous allons avoir les résultats que nous souhaitons.

Êtes-vous surpris par la nouvelle génération?

Ils ne me surprennent pas car beaucoup jouent dans de grands championnats. Ils ont tous du talent dans les pieds et c’est vraiment un plaisir d’être avec eux. Leur marge de progression est importante et les années à venir seront roses pour l’équipe nationale.

Vous avez signé un contrat de 5 ans avec le Fola en mai dernier. Quel lien avez-vous avec ce club?

Je suis là depuis huit ans. Je me sens très bien dans cette équipe. Si je privilégiais l’aspect financier, je serai sûrement parti quelque part d’autre, mais ce n’était pas ma priorité. Je veux d’abord me sentir bien dans un club et le projet du Fola me plaît. Nous avons beaucoup de jeunes et c’est important pour moi de les aider à progresser pour qu’ils fassent le même chemin que moi, voire mieux.

Le Fola est actuellement sur le podium. Pensez-vous au titre?

Beaucoup d’équipes pensent au titre, moi je débute chaque saison pour gagner des titres. Il y a beaucoup de nouveautés cette saison avec un nouveau coach et pas mal de jeunes. Mais si on continue à travailler ensemble et qu’on garde cette manière de jouer, on peut faire de grandes choses cette année.

(Recueilli par Nicolas Grellier/ L'essentiel)