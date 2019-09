Le Luxembourg perd en amical sur un but gag

Pas de but de marqué, quelques erreurs défensives et un Gerson Rodrigues blessé à la cheville en fin de match: Le Luxembourg n'a pas vraiment fait le plein de confiance à quelques jours de la réception de la redoutable équipe de Serbie au stade Josy-Barthel.

À Belfast, le sélectionneur Luc Holtz avait aligné une équipe assez proche de celle qui pourrait débuter mardi. Elle aura parfois montré de belles choses dans la maîtrise du ballon. Mais beaucoup moins dans les zones de vérité. Pas assez tranchants dans les vingt derniers mètres, les Lions rouges ont aussi été approximatifs devant leur but. À l'image des sorties hasardeuses des gardiens Anthony Moris et de son suppléant Ralph Schon. Ou du but contre son camp de Kevin Malget (1-0, 35e). Le défenseur a ainsi placé le ballon de la tête dans son propre but, alors qu'il n'était attaqué par aucun joueur adverse.

Les Lions rouges ont alors tenté de loin. Mais les frappes de Vincent Thill et Leandro Barreiro étaient trop timides, tandis que celle d'Olivier Thill filait au dessus. Il en faudra plus pour inquiéter la Serbie mardi soir, en éliminatoires de l'Euro. Avant ce match, l'équipe nationale occupe la 2e place du groupe B avec quatre points, à égalité avec son prochain adversaire mais un match de plus. L'Ukraine caracole en tête avec déjà 10 points au compteur. Le Portugal est 4e avec deux points en deux matchs et la Lituanie ferme la marche avec un point.

Northern Ireland 1 Luxembourg 0. Malget own goal #NIRLUX pic.twitter.com/KbFERgk1w6 — Football 24/7 (@foetball247) September 5, 2019

We need to talk about Kevin.



Luxembourgs Kevin Malget has just scored one of the worst own goals I've seen. #nirlux — Sam Matterface (@sammatterface) September 5, 2019

(Philippe Di Filippo/ L'essentiel)