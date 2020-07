Zlatan a encore marqué l’histoire

Le retour de Zlatan Ibrahimovic à l’AC Milan aura été un franc succès puisque le buteur suédois a contribué au redressement des Milanais. A son arrivée, son club n’était qu’à une peu glorieuse dixième place. Bien aidé par la production offensive du joueur de 38 ans, le club de San Siro est revenu de nulle part pour arracher la sixième place synonyme de qualification pour l’Europa League. Le minimum syndicale pour une équipe aussi prestigieuse.

C’est lors d’une convaincante victoire à l’extérieur face à la Sampdoria que Milan a définitivement validé son ticket pour la compétition européenne. Et le vétéran suédois y est pour beaucoup. C’est lui qui a ouvert la marque après quelques minutes de jeu avant d’offrir le 1-2 à Calhanoglu et inscrire lui-même le 1-3 dans la foulée.

En 17 matches de championnat, il a désormais fait trembler neuf fois les filets et distribué cinq passes décisives. Grâce à ce doublé inscrit lors de la 37e journée de championnat, il est même devenu le premier joueur de l’histoire à inscrire au moins 50 buts en Serie A pour les deux clubs de Milan: 57 pour l’Inter et désormais 50 pour l’AC. Contre la «Samp» il a même battu un autre record. Son 0-1 a été inscrit après 3’22’’, ce qui constitue sa réussite la plus rapide dans le championnat transalpin.

(L'essentiel/Sport-Center)