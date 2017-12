La Serie A découvre à son tour le «Boxing Day»

Ni plages ni pistes de ski pour les footballeurs italiens: pour la première fois depuis près de 30 ans, la Serie A ne s'arrête pas entre Noël et le Jour de l'An et le calcio s'offre ce week-end un petit Boxing Day à l'italienne avec la 19e journée de championnat. La Serie B avait franchi le pas il y a déjà quelques saisons et la première division suit donc le mouvement cette année, avec pour la première fois depuis la saison 1990-1991, une journée de championnat entre les deux fêtes de fin d'année.

Entre championnat et Coupe d'Italie, il y aura donc eu du football quasiment non-stop entre le 23 décembre et le 6 janvier en Italie. Vendredi et samedi, la 19e journée permettra de désigner le champion d'hiver. Le dossier peut être bouclé dès vendredi soir si Naples, leader, s'impose sur la pelouse du relégable Crotone (18e). L'autre candidate au titre honorifique est la Juventus Turin (2e), qui se déplacera samedi soir à Vérone sur la pelouse du Hellas.

Troisième occupante du podium, l'Inter Milan est dans une mauvaise dynamique. Les Milanais n'ont pris qu’un point lors des trois dernières journées de championnat et ont été éliminés de la Coupe d'Italie par leur voisin de l'AC Milan. Très efficaces en début de saison, les hommes de Luciano Spalletti ne parviennent plus à marquer et n'ont inscrit qu'un seul but lors de leurs cinq derniers matches.

(L'essentiel/AFP)