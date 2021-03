Le Luxembourg lance les hostilités à Dublin

Le Luxembourg ouvre samedi ses éliminatoires de la Coupe du monde 2022 face à l’Irlande à l’Aviva Stadium, une enceinte de 50 000 places qui sonnera bien creux en cette période de Covid-19. Les Lions Rouges se sont entraînés vendredi soir dans ce stade ultra-moderne avec Vincent Thill, que son club de Madère a fini par libérer. Sorti sur blessure contre le Qatar mardi, Mica Pinto a couru à part et jouera «s’il est en mesure d’aider l’équipe», explique le sélectionneur Luc Holtz.

Tempête de grêle à l’Aviva stadium avant l’entrainement du Luxembourg pic.twitter.com/No33sJAUmx — Nicolas Grellier (@nicolasgrellier) March 26, 2021

La formation irlandaise devra, elle, faire sans Aaron Connolly, l’attaquant de Brighton, qui a quitté la sélection blessé. Face à ces hommes en vert dont le style de jeu est basé sur l’engagement physique, le sélectionneur luxembourgeois ne veut pas trahir ses idées. «Nous devons essayer de les emmener sur notre terrain pour leur poser des difficultés, note l’Ettelbruckois. Nous devrons minimiser les pertes de balle en phase de construction. Il faudra trouver le bon équilibre entre produire du jeu et répondre physiquement pendant 90 minutes.»

« Progresser sur de petits détails »

Pour faire douter ces Irlandais, battus 3-2 par la Serbie mercredi, les Luxembourgeois espèrent s’appuyer sur la confiance emmagasinée en Ligue des nations en fin d’année dernière. «On s’est toujours senti capables de faire de bons résultats mais notre beau parcours en Ligue des nations nous a permis d’avoir plus d’automatismes et davantage confiance», juge le milieu du Grand-Duché Christopher Martins Pereira.

«Je pense qu’on s’est beaucoup amélioré ces dernières années, maintenant notre marge de progression se situe sur de petits détails, analyse Luc Holtz. Mais les rassemblements internationaux sont très courts et c’est difficile de mettre en place des axes de travail en aussi peu de temps. Nous pouvons encore nous améliorer sans les 30 derniers mètres et essayer d’éviter certaines pertes de balles.» Si le Luxembourg a progressé ces dernières années, il ne sera pas dans la peau du favori à Dublin. Un costume d'outsider qu’il enfile volontiers, non sans quelques idées derrière la tête face à la 42e nation au classement FIFA.

