Le duo d'attaque du Yokohama FC a 93 ans

Alors que de nombreux clubs de football font parfois le choix de miser sur la jeunesse, en engageant des talents prometteurs pour qu'ils éclosent au sein de leur structure, le Yokohama FC vise l'extrême opposé. Le club japonais a en effet engagé l'attaquant Shunsuke Nakamura, ancien joueur du Celtic Glasgow, aujourd'hui âgé de 41 ans.

Mais celui-ci est loin d'être le doyen de sa nouvelle formation, au pays où le respect des anciens est poussé à son paroxysme. Dans ses rangs, Yokohama compte déjà sur les services d'un autre chasseurs de buts, Kazuyoshi Miura, qui accuse déjà... 52 printemps!

Le duo offensif le plus expérimenté du monde

«King Kazu» est l'un des rares joueurs à avoir évolué dans des équipes professionnelles sur quatre continents, notamment à Santos (Brésil), Genoa (Italie), au Croatia Zagreb, au Sydney FC (Australie) et bien sûr dans son Japon natal. Miura détient le record du buteur professionnel le plus âgé (50 ans et 14 jours). Sa dernière apparition en tant que titulaire a eu lieu le 7 avril dernier avec Yokohama, à l'âge de 52 ans 1 mois et 12 jours.

On peut dire que le club nippon va pouvoir s'appuyer sur le duo offensif le plus expérimenté du monde, puisqu'il cumulera 93 années d'existence. Les deux hommes parviendront-ils à se montrer plus rusés que des défenseurs nettement plus jeunes?

(L'essentiel/Sport-Center)