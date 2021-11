L'attentat d'Arturo Vidal contre l'Équateur

Soirée noire pour Arturo Vidal et le Chili. Le milieu international (129 sélections, 32 buts) a été expulsé dès la 13e minute de la rencontre perdue à domicile par «La Roja» contre l’Équateur (0-2). Une défaite d’autant plus dommageable que la Colombie (0-0 face au Paraguay) et le Pérou (succès 1-2 au Venezuela) ont marqué des points et doublé la sélection de Martin Lasarte au classement des qualifications pour la Coupe du monde 2022.

Le carton rouge infligé au joueur de l’Inter Milan n’avait toutefois rien d’un scandale. Au contraire. Alors que «La Tri» menait déjà d’une longueur, le demi de 34 ans a, en effet, asséné un véritable high-kick en pleine figure d’un adversaire, Félix Torres en l’occurrence. Certes involontaire, le geste de celui qui s’était révélé au Bayer Leverkusen demeurait plus que dangereux.

Désormais 6e de la zone sud-américaine, le Chili, sans Arturo Vidal, devra se relancer en janvier prochain face à l’Argentine de Lionel Messi. Tout sauf un cadeau!

Arturo Vidal did a Nigel de Jong for Chile against Ecuador and received a straight red card.pic.twitter.com/SQEOlvrgcB — Sam Street (@samstreetwrites) November 17, 2021

(L'essentiel/Chris Geiger)