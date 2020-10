Hat-​​trick en 27 minutes: Rashford écrit l’histoire

Marcus Rashford n’en finit pas de défrayer la chronique. L’attaquant de Manchester United, qui aura 23 ans samedi, a écrit l’histoire mercredi soir face au RB Leipzig (victoire mancunienne 5-0).

Laissé sur le banc au coup d’envoi par son manager Ole Gunnar Solekjaer, il est entrée en jeu à la 63e minute de jeu (à la place de Mason Greenwood), alors que le score n’était que de 1-0. En inscrivant le 2-0 à la 74e, le 3-0 à la 78e et le 5-0 à la 92e, Rashford a réalisé le hat-trick le plus rapide de l’histoire de la Ligue des champions pour un remplaçant: 27 minutes chrono!

Dans ce classement des hommes venus du banc ayant réussi le coup du chapeau le plus rapide en C1, il précède désormais le Français Kylian Mbappé (PSG/38 minutes le 22 octobre 2019 à Bruges), l’Uruguayen Walter Pandiani (Deportivo La Corogne/44 minutes le 7 mars 2001 contre le PSG), l’Espagnol Joseba Llorente (Villareal/45 minutes le 21 octobre 2008 contre le BK Aalborg) et l’Allemand Uwe Rösler (Kaiserslautern/52 minutes le 9 décembre 1998 contre le HJK Helsinki).

Au terme de la rencontre, Marcu Rashford a évidemment gardé le ballon du match dans ses mains et il a quitté la pelouse d’Old Trafford avec son précieux souvenir. «Je crois que le manager voulait que je réussisse à élever le tempo, a déclaré le héros du soir au micro de BT Sport. Il y avait des espaces à utiliser. Bruno (Fernandes) et Paul (Pogba) avaient le pied sur le ballon, et on a réussi à être dangereux dès qu’on partait à l’attaque. En fait, on avait l’impression de pouvoir marquer à chaque fois qu’on arrivait vers la surface de réparation adverse. J’ai peut-être marqué trois buts, mais c’était une vraie performance collective. Les titulaires ont bien fait leur job, et les remplaçants aussi. On ne peut demander mieux en termes d’attitude et de désir de vouloir tuer le match.»

Rashford rejoint… Solskjaer!

Son manager Ole Gunnar Solskjaer ne pensait pas différemment: «Marcus est rentré et a bien joué. L’impact, c’est ce qu’on attend des remplaçants. Mais ce n’est possible que si les autres ont posé les fondations. Et quel travail ils ont fait! Parce que, qu’est-ce qu’ils vous font travailler, ces joueurs de Leipzig! Leur pressing, leur contre-pressing, leur intensité, il a vraiment fallu qu’on aille puiser loin et qu’on travaille dur les uns pour les autres. Mais quand on mène, des espaces finissent par s’ouvrir.»

Clin d’oeil de l’histoire, Rashford est devenu le deuxième remplaçant à inscrire un hat-trick dans l’histoire de Manchester United. Et qui était le seul Mancunien à avoir réussi cet exploit avant lui? On vous le donne en mille: son actuel manager Ole Gunnar Solskjaer!

Le Norvégien avait réalisé cet exploit en février 1999 sur la pelouse de Nottingham Forest, en championnat de Premier League (victoire de ManU 8-1!). Intervenu quelques mois après son but décisif dans le temps additionnel de la mémorable finale de Ligue des champions 1998 (MU-Bayern 2-1), ce coup du chapeau avait été un des hauts faits de carrière de celui que l’on surnommait «Super Sub» – pour «Super Substitute», «super remplaçant».

En fait, Solskjaer avait même fait mieux: entré en jeu à la 72e minute alors que le score était de 4-1, il avait fait passer la marquer à 8-1 à lui tout seul en réussissant un quadruplé en onze minutes (buts aux 80e, 88e, 90e et 91e minutes). Rashford a de qui tenir.

