Hakimi passe du Real Madrid à l’Inter Milan

Le défenseur latéral marocain du Real Madrid Achraf Hakimi, qui était prêté depuis deux ans au Borussia Dortmund, a été transféré à l’Inter Milan, ont annoncé jeudi les deux clubs. «Achraf Hakimi est officiellement un joueur de l’Inter», écrit le club milanais dans un communiqué. Hakimi, 21 ans, a signé un contrat de cinq ans, précise l’Inter.

OFFICIEL: ACHRAF HAKIMI EST NERAZZURRO ⚫️



Le marocain signe pour 5 saisons. Montant du transfert: 40M€ + 5 M€ de bonus. pic.twitter.com/6JuGeDGRr6 — Inter Milan ???????? (@InterMilanFRA) July 2, 2020

Ni le Real Madrid ni l’Inter Milan n’ont donné de détails financiers sur le transfert. Mais selon les médias sportifs italiens, l’opération se serait bouclée autour de 40 millions d’euros plus des bonus estimés à cinq millions d’euros. Né à Madrid, Hakimi possède la double nationalité marocaine et espagnole et a intégré l’école de football du Real dès ses huit ans.

Il a joué quelques matches avec le Real lors de la saison 2017-2018 mais a véritablement explosé à Dortmund où il était prêté ces deux dernières saisons et où il était un titulaire indiscutable. Latéral offensif, ultrarapide, il devrait être un renfort précieux pour l’entraîneur de l’Inter Antonio Conte et occuper le flanc droit de son 3-5-2, où ni Antonio Candreva ni Victor Moses n’ont totalement convaincu cette saison.

(L'essentiel/AFP)