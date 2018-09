Le FC Metz jouera Amiens en Coupe de la Ligue

Le tirage au sort des 16es de finale de la Coupe de la Ligue a été effectué hier soir. Le FC Metz, qui a sorti Grenoble (2-1) puis Lens (1-1, 3-5 tab), a hérité du club de Ligue 1 d'Amiens. La partie se déroulera au stade Saint-Symphorien le mardi 30 ou mercredi 31 octobre.

À noter les affiches entre Strasbourg et Lille, ou encore entre Montpellier et Nantes. Le PSG, Marseille, Monaco, Lyon, Rennes et Bordeaux n'entreront en lice qu'au tour suivant.

