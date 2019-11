Pour Sinani, «la deuxième place est toujours jouable»

«L'essentiel»: À quel match vous attendez-vous face à l'APOEL? Danel Sinani: Le premier match était un peu fou (victoire 3-4), mais je pense que celui-ci sera différent. Pour eux, comme pour nous, la 2e place est toujours jouable. On ne s'attend pas à un match «facile» comme à l'aller, où ils nous avaient sous-estimés.

Estimez-vous avoir franchi un palier cette année? L'an dernier, j'avais déjà progressé individuellement et collectivement. Cette année, je me suis encore amélioré dans certains domaines, notamment au plan tactique et dans la finition, j'ai plus de sang-froid devant le but.

En parallèle du football, vous êtes étudiant en économie, n'est-ce pas trop dur à concilier? Je m'y suis habitué. Évidemment, ce n'est pas facile de rester concentré en cours et à l'entraînement lorsqu'on prépare de gros matches, mais il faut savoir ce qu'on veut dans la vie et s'y dédier à fond.

Comment voyez-vous la suite de votre carrière après ces bonnes prestations sur la scène européenne? Je suis concentré à 100 % sur les matches qu'il nous reste à disputer en Ligue Europa, après, on verra ce que l'avenir nous réserve. Je ne peux pas encore donner de garanties sur comment ça évoluera.

Quel championnat européen vous conviendrait? Mon championnat favori serait l'Espagne. C'est un championnat offensif où les équipes aiment jouer au ballon et évoluer dans de petits espaces.

(Recueilli par Nicolas Grellier/L'essentiel)