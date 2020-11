Les deux gardiens ont enchaîné les bourdes

La rencontre de championnat de première division saoudienne entre Al Ahli et Al Shabab a connu son lot de rebondissements, et deux héros malheureux. Mohammed Al Owais (Al Ahli) et son homologue Giedrius Arlauskis ont tous deux commis une grosse boulette qui a coûté un but à leur équipe. Juste après la mi-temps, alors que le score est de 1-1, le joueur d’Al Shabab Fawaz Al Sagourq tente un appel dans la le dos de la défense. Al Owais sort, se troue et laisse filer le ballon entre ses jambes. Al Sagourq n’a plus qu’à marquer dans le but vide.

Deux minutes plus tard, dans le but opposé, Arlauskis se met en évidence en foirant complètement son dégagement. Sa bourde monumentale permet à Marko Marin d’inscrire dans la foulée le but égalisateur pour Al Ahli. Au final, les deux équipes se sont séparées sur un match nul (2-2), en grande partie grâce aux «prouesses» des deux gardiens de la rencontre. Au classement, Al Shabab (11 points) est deuxième, tandis qu’Al Ahli (10 points) occupe le 5e rang.

(L'essentiel/Sport-Center)