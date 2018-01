Le père de Ryan Giggs «a honte» de son fils

C'est une affaire comme seul le football peut en inventer. En 2011, Rhodri, aujourd'hui âgé de 40 ans, avait découvert l'histoire qu'entretenaient sa femme et son propre frère Ryan Giggs pendant près de huit ans. De quoi ruiner une famille. Depuis, Danny Wilson, le père de Rhodri et de Ryan Giggs, n'arrive plus à appeler son propre fils, ancienne star de Manchester United, par son nom. Il se contente de l'appeler dorénavant «l'ancien footballeur».

«En tant que frère aîné, il aurait dû faire attention à son cadet et ne pas le poignarder dans le dos, a assuré l'homme de 62 ans au Sun. Il l'a trompé de la pire manière possible et n'est même pas assez un homme pour s'excuser». Aujourd'hui, Rhodri est sans-abri et son frangin n'a jamais rien fait pour le sortir de la misère, regrette Danny Wilson. «Je devrais être le père le plus fier du monde, mais j'ai honte de lui».

Nous ne voulons plus de lui

Le père du néo-sélectionneur gallois et ancien ailier virevoltant d'Old Trafford ne s'arrête pas en si bon chemin et habille son fils pour l'hiver, le printemps et même un bout de l'été: «Lui passe en premier. Tout ce qui l'intéresse, c'est sa visibilité à la télévision et ouvrir des hôtels chics à Manchester. Maintenant, quand je le vois à la TV, j'éteins. Toute sa famille le fait. Il n'est pas fait pour ce job de coach national. Ça pue. Le manager du Pays de Galles doit être quelqu'un de respecté et d'admiré dans la société».

La tante de l'ancien joueur, Joanna Wilson, avait même écrit il y a peu un poème vilipendant son neveu. «Ryan a divisé toute sa famille, a-t-elle à son tour regretté dans les colonnes du tabloïd britannique. Son frère Rhodri a le cœur brisé et nous ne voulons plus de lui ici. Nous ne pourrons peut-être pas l'empêcher de prendre ce job de sélectionneur, mais souhaitons juste qu'il ne s'y sente pas à l'aise, lui faire savoir qu'il n'est pas le bienvenu ici et qu'il doit retourner dans le Nord de l'Angleterre». Les prochaines fêtes de famille s'annoncent épiques. S'il y en a...

