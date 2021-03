Buffon suspendu un match pour... blasphème

Le gardien de but de la Juventus Gianluigi Buffon a écopé mardi en appel d’un match de suspension pour des propos «blasphématoires», a déclaré la Fédération italienne de football. Le joueur, âgé de 43 ans, avait reçu le mois dernier une amende de 5 000 euros, sans suspension, mais le procureur avait fait appel de la décision.

Buffon a prononcé des propos «blasphématoires» adressés à son coéquipier Manolo Portanova lors du match Juventus-Parme du 19 décembre, remporté 4-0. Il est notamment accusé d'avoir lancé des expressions comme «Dio cane», qu'on pourrait traduire par «bon dieu»... Le légendaire portier italien avait déjà dû s'excuser en 2010 et en 2016, pour des «porco Dio» lâchés sur le terrain. So Foot rappelle qu'il avait alors expliqué avoir dit «zio» (oncle) et non dio (dieu).

Dans les stades sans public, les propos des joueurs ou des dirigeants captés par les micros et les caméras donnent de plus en plus lieu à des suites disciplinaires en Italie, où le blasphème est toujours, au 21e siècle, illicite. Buffon sera privé du derby contre Torino samedi. Après le milieu de l’AS Rome Bryan Cristante en décembre 2020, l’ailier de la Lazio Rome Manuel Lazzari a également écopé en février d’un match de suspension pour des propos «blasphématoires» tenus sur le terrain.

(L'essentiel/AFP)