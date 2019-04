Dudelange creuse l'écart, la Jeunesse perd gros

Alors que la course aux premières places s'avère plus incertaine que jamais en BGL Ligue, le F91 a pris quatre points d'avance en tête du championnat. Les Dudelangeois se sont imposés (1-3) sur le terrain de Pétange grâce à des buts de Couturier, Malget et Benzouien. Silaj avait réduit l'écart.

L'entraîneur de Rosport démissionne



Pedro Resende a annoncé sa démission «avec effet immédiat» dimanche après la victoire de son équipe sur Hostert. Le Portugais avait pourtant prolongé avec le club il y a quelques jours. Des «raison personnelles» auraient motivé sa décision. Classement:



1. Dudelange 40 points

2. Fola 36

3. Progrès 34

4. Jeunesse 34

5. RFCU 30

6. Strassen 30

7. Differdange 30

8. Pétange 30

9. Mondorf-les-Bains 21

10. Rosport 21

11. Etzella Ettelbruck 21

12. Hostert 18

13. Hamm Benfica 15

14. Rumelange 12



Dans le même temps, le Progrès et le Fola se neutralisaient lors du choc de la 19e journée. Un résultat qui ne profite pas réellement aux deux équipes. Les Eschois avaient pourtant fait le plus dur en ouvrant le score par Hadji, mais Etshimi a égalisé avant le dernier quart d'heure. Le Fola est deuxième, alors que le Progrès complète le podium.

Parmi les grands perdants de la journée, la Jeunesse risque de se souvenir longtemps de cette défaite à domicile contre Strassen. Lourenço et Jager ont écœuré le club eschois en début de seconde période, avant que Menai ne réduise l'écart en fin de partie. Trop tard, la Jeunesse est quatrième et a probablement dit adieu au titre dimanche.

Les résultats de la 19e journée:

Progrès - Fola : 1-1

Jeunesse - Strassen : 1-2

Etzella Ettelbruck - Hamm Benfica : 0-3

Rosport - Hostert : 2-0

RFCU - Mondorf-les-Bains : 3-0

Rumelange - Differdange : 1-2

Pétange - Dudelange : 1-3



