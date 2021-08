Attendu à Paris, Messi aperçu en slip chez lui

Les supporters parisiens attendent leur «Messi». L'annonce des négociations (presque) finalisées entre le sextuple Ballon d'or argentin et le club de la capitale français a suscité un engouement sans précédent parmi les fans. Des centaines de personnes se sont déplacées, d'abord du côté de l'aéroport du Bourget, où La Pulga était censée atterrir aujourd'hui, puis devant le Parc de Princes où ils sont nombreux à attendre une présentation du joueur.

Annoncée par la presse, l'arrivée du désormais ex-joueur du Barça devrait pourtant prendre un peu plus de temps que prévu. Des correspondants basés à Barcelone ont ainsi prévenu en début d'après-midi que le génial meneur de jeu n'avait pas pris l'avion, et qu'il était encore en Catalogne. «Il sait que le PSG l'attend, mais il ne veut pas se précipiter pour régler son avenir, après ces derniers jours très intenses», a ainsi expliqué un journaliste de «L'Équipe».

Confirmation en images, Lionel Messi a été filmé à son domicile, en slip, en train de se relaxer après une journée émotionnellement éprouvante. En larmes, l'Argentin avait confirmé dimanche son départ du Barça après 21 ans passés au club.

???????? Lionel Messi has been spotted at his house in Barcelona - after rumours emerged that he was already on his way to Paris to sign for PSG. pic.twitter.com/gVMqUt2caz