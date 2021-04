Manchester United prend une option, Arsenal cale

Grâce à un but opportuniste de Marcus Rashford et un pénalty de dernière minute, Manchester United a remporté sans convaincre son quart de finale aller de Ligue Europa 2-0 à Grenade jeudi, et aborde le match retour avec l'avantage mais une confiance ébranlée.

L'ogre n'avait pas faim : pourtant largement favori, Manchester United a dominé le modeste Grenade sans le surclasser, et c'est une passe téléguidée de 60 mètres de Victor Lindelof pour Marcus Rashford qui a amorcé ce court succès des Diables rouges (31e), avant le pénalty bienheureux de Bruno Fernandes transformé à la 90e minute.

Trop maladroit

De son côté, Arsenal, trop maladroit, a concédé un match nul (1-1) dans le temps additionnel contre le Slavia Prague, ce qui entame un peu ses chances de qualification. Les Gunners pensaient avoir fait le plus dur par un but tardif du remplaçant Nicolas Pépé (1-0, 86e), mais les Tchèques se sont révoltés et ont arraché l'égalisation sur une tête de Tomas Holes, aidé par les mains pas très fermes de Bernd Leno (1-1, 90+4).

Dans les deux autres rencontres, l'Ajax Amsterdam a été surprise à domicile par l'AS Rome (1-2), et Villarreal l'a emporté à Zagreb face au Dinamo (1-0).

