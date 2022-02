«Comment ont-​​ils pu se tromper de Dembélé?»

Dans le jargon du football, on appelle ça une «boulette» avec dans le rôle de l'équipe malheureuse la rédaction de RTL Info. L'objet du «scandale»? Un reportage sur la retraite sportive de Moussa Dembélé, international belge aux 82 sélections et 5 buts, passé notamment par Fulham et Tottenham. Problème, les journalistes ont confondu le futur ex-joueur de 34 ans avec... Ousmane Dembélé, l'attaquant du FC Barcelone de 24 ans qui récemment a fait les choux gras de la presse sportive européenne pour sa non-prolongation avec le club blaugrana.

«Comment est-ce possible? On parle de Moussa Dembélé quand même», s'interroge un internaute. Certes, les deux footballeurs portent le même patronyme, mais ils ne se ressemblent pas et ont même dix années d'écart. Qui plus est, la confusion avec un champion du monde français ajoute à la frustration des téléspectateurs qui ont donc découvert des images de l'ailier des Bleus pour illustrer le départ d'un ancien cadre des Diables Rouges.

Mais comment est-ce possible ?



On parle ici de Mousa Dembélé : 82 caps pour les Diables Rouges, deux Coupes du Monde, un Euro, une participation aux JO, ...pic.twitter.com/95xEVeIML7 — François-Nicolas Sepulchre (@JFNSepulchre) February 8, 2022

Sur les réseaux sociaux, les réactions outrées ont fusé: «La vidéo de la honte», résume un twitto. «Je n'en reviens pas», s'amuse une autre. Rappelons qu'un autre Moussa Dembélé, même prénom et même nom cette fois, brille avec l'Olympique Lyonnais actuellement. De quoi ajouter à la confusion pour les non-initiés.

La vidéo de la honte. Incapables de faire la différence entre Ousmane Dembélé ???????? et Moussa Dembélé ???????? Donc tous les noirs se ressemblent selon @rtlinfo @RTLTVI ??? Où est-ce que vous allez cherchez vos employés ? C’est honteux ! Vous faites exprès. pic.twitter.com/VeQr8Vbz4l — ???????????????? ????????????????́???????????????? (@steeviejobs) February 8, 2022

Ptdrrrrr RTL info qui annonce la retraite de Mousa Dembele avec des images d’Ousmane j’en reviens pas — 32 (@manonvrbk) February 8, 2022

Rtl c’est honteux comment ça t’annonce la retraite de Moussa Dembélé tu montres la tête d’Ousmane Dembélé — BANDIDO ???? (@Bandido__12) February 8, 2022

(th/L'essentiel)