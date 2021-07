Lionel Messi bat un record de «likes»

Près de 21 millions de «j'aime»! La photo postée par Lionel Messi sur Instagram avec le trophée de la Copa America remportée il y a quelques jours a fait un buzz record. Son premier succès majeur depuis les JO de 2008 lui a donné le sourire et ses suiveurs ont été massivement heureux pour lui.

Ce post apprécié un peu partout autour du globe est ainsi devenu le plus aimé de l'histoire du réseau social pour un sportif. Il est même le sixième cliché le plus «aimé» de l'histoire de l'application américaine, lancée en octobre 2010. Le plus «liké» de l'histoire restant la photo d'un... oeuf, publiée en janvier 2019, et qui a récolté près de 55 millions d’appréciations positives.

Au niveau sportif, c’est Cristiano Ronaldo qui avait les devants avant que Messi ne le double au classement ces derniers jours. Le Portugais avait «cartonné» avec un cliché de lui et de Diego Armando Maradona, à la suite du décès d’El Pibe de Oro (7e de tous les temps, 19,8 millions de «likes»).

La troisième sur le podium des sportifs est aussi dans l’escarcelle de Lionel Messi. Là également, une photo hommage au «Diez» avait fait le tour du monde (16e, 16,4 millions de «j’aime»).

(L'essentiel/Sport-Center)