Les supporters madrilènes réclament Mbappé

Il faut croire que les 303 millions d'euros déboursés depuis le début du mercato par les dirigeants du Real Madrid ne satisfont pas encore les supporters merengues. «Nous voulons Mbappé, nous voulons Mbappé!»: voilà ce que près de 50 000 fans ont scandé à l'unisson dans le stade Santiago Bernabéu en attendant la présentation du Belge Eden Hazard, acheté pour 100 millions d'euros.

Les spéculations concernant le mercato madrilène sont courantes, surtout pour le prodige français, «priorité» de l'entraîneur Zinédine Zidane. Mais le club s'est déjà offert les services de quatre jeunes pépites: en attaque, le Serbe Luka Jovic, 21 ans, en provenance de l'Eintracht Francfort, et le Brésilien Rodrygo, 18 ans, acheté au Santos FC de São Paulo. Et derrière, le défenseur central brésilien Eder Militao, 21 ans, recruté à Porto, et le latéral français Ferland Mendy, 24 ans, en provenance de l'Olympique lyonnais. On parle encore de potentielles arrivés d'autres joueurs français tel que Paul Pogba, actuellement à Manchester United ou Tanguy Ndombélé, l'excellent milieu de terrain lyonnais.

Un Real Madrid qui s'annonce «Galactique», surtout que le mercato débute à peine.

(dj/L'essentiel)