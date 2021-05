CR7 déménage ses voitures. Avant de quitter la Juve?

Dans l’impitoyable marché des transferts, les rumeurs reposent parfois sur pas grand-chose. Ou alors les plus petits indices couvent les grosses informations. En l’espèce, quand Cristiano Ronaldo fait déplacer sept de ses voitures de luxe au milieu de la nuit de dimanche à lundi par une entreprise de transport portugaise, cela peut mettre la puce à l’oreille.

#CR7 trasloca le 7 supercar dal suo garage di Torino via Roclo Cargo, azienda trasporti di Lisbona ️



Vuol dire tutto? Vuol dire niente? ????

(Video @persemprecalcio) pic.twitter.com/qX9moM93mr — Giacomo Scutiero (@SCUtweet) May 17, 2021

L’attaquant portugais serait-il donc sur le point de quitter la Juventus à la fin de cette saison? L’éventualité se fait de plus en plus plausible. Même si Ronaldo dispose encore d’un an de contrat avec les Bianconeri et a inscrit 29 buts en championnat cette saison, avant la dernière journée. Il n’empêche, un retour au Sporting Portugal, tout juste titré champion national pour la première fois depuis 19 ans, a notamment été évoqué et souhaité par la mère du quintuple Ballon d’or.

Reste que transférer des voitures de luxe n’est qu’un indice. Et peut-être qu’il s’agit simplement de les avoir sous la main pendant les prochaines vacances du Portugais.

(L'essentiel/Sport-Center)