«À Prague, on a aussi gagné contre le racisme»

Sur le terrain, tout s'est passé sans encombre pour les troisièmes du dernier championnat de Ligue 1, face aux vice-champions tchèques. La victoire nette et sans bavure, grâce à un but par période d'Aurélien Tchouaméni (37e) et de Kevin Volland (59e), place l'équipe de la Principauté dans une situation parfaite avant le match retour la semaine prochaine à domicile.

Mardi



Sparta Prague (CZE) - Monaco (FRA) 0-2

Genk (BEL) - Shakhtar Donetsk (UKR) 1-2

PSV Eindhoven (NED) - Midtjylland (DEN) 3-0

Malmö (SWE) - Glasgow Rangers (SCO) 2-1

CFR Cluj (ROM) - Young Boys (SUI) 1-1

Olympiakos (GRE) - Ludogorets (BUL) 1-1

Etoile rouge de Belgrade (SRB) - FC Sheriff Tiraspol(MDA) 1-1



Mercredi



Spartak Moscou (RUS) - Benfica (POR)

Dinamo Zagreb (CRO) - Legia Varsovie (POL)

Ferencváros (HUN) - Slavia Prague (CZE)



Matches retour les 17 et 18 août

En revanche, cette première rencontre de la saison de Monaco a été polluée par un incident majeur: des cris racistes. Car Tchouaméni s'est plaint de cris de singe à son encontre lorsqu'il était en train de fêter son but, le premier de la rencontre. Après en avoir directement fait état à son entraîneur, Niko Kovac, il l'a précisé à l'arbitre de la rencontre, l'Anglais Michael Oliver. Ce dernier a d'abord reçu la plainte du joueur et de son capitaine Wissam Ben Yedder.

Tchouameni a subi des cris racistes hier lors de la victoire de l’AS Monaco face au Sparta Prague en @ChampionsLeague.



Désolant de voir ça dans des stades de foot en 2021! ✊



@AS_Monaco pic.twitter.com/diYzi1iHa9 — TortiFoot (@TortiFoot) August 4, 2021

Tchouaméni, buteur insulté

Puis il a appliqué le protocole mis en place par l'UEFA. Il a demandé à ce que le speaker du stade rappelle au public qu'en cas de nouvel incident la rencontre serait arrêtée. Les instances européennes du football se pencheront sur ce dossier a posteriori, une fois que les deux clubs auront fourni d'autres éléments. "On a gagné le match, mais on a aussi gagné contre le racisme. C'est le message le plus important de la soirée", a déclaré Kovac après la rencontre.

Si les joueurs monégasques ont été touchés par la situation, ils sont pourtant restés concentrés, appliqués et disciplinés durant la suite du match. Le gardien Alexander Nübel, seule recrue alignée d'entrée par Kovac, n'a rien eu à faire, si ce n'est à la suite d'une mauvaise relance au pied. Après un premier quart d'heure délicat, ponctué de nombreuses erreurs techniques, Monaco a été plus précis et s'est donc facilement imposé. Le premier but est venu sur un corner d'Aleksandr Golovin, après quelques tentatives infructueuses (Golovin 11e, Gelson Martins 14e). Totalement esseulé, Tchouaméni s'est imposé dans les airs (1-0, 37e).





Ruben Aguilar, fier de la solidarité de l’équipe après la victoire face au Sparta Prague. #SpartaASM | #RoadToChampions pic.twitter.com/vslNDuVAA0 — AS Monaco ???????? (@AS_Monaco) August 3, 2021

Volland déjà décisif

Monaco est ensuite resté très solide, avec un très bon Tchouaméni, notamment après la pause. En attaque, Kovac avait décidé de titulariser sa paire de feu de la saison dernière, Ben Yedder-Volland. Même à court de forme, les deux joueurs ont été importants. D'ailleurs, après la sortie du premier remplacé par Sofiane Diop, le second a battu Florin Nita, le gardien roumain du Sparta, pour sceller la victoire des Rouge et Blanc (2-0, 59e).

Monaco aborde ainsi le match retour, mardi prochain au Stade Louis-II, en position très favorable. Si tout se passe sans accroc, Kovac et ses hommes affronteront ensuite le Shakhtar Donetsk (ou Genk) en barrages (aller 17 et 18 août, retour 24 et 25 août) pour retrouver la phase de groupe de Ligue des champions. Reste désormais à suivre, en parallèle, comment l'UEFA va gérer les incidents racistes qui se sont déroulés durant ce match...

️ "On voit tout simplement le Monaco de la deuxième partie du championnat, où il a pas manqué grand chose pour que Monaco puisse être à la place de Lille."



⚪️ L'avis de @rollcourbis sur le match de Monaco contre le Sparta Prague. pic.twitter.com/qOzEDi7FLE — After Foot RMC (@AfterRMC) August 3, 2021

