Neymar, c'est une nouvelle coupe tous les mois

Douze... Oui, douze... Non pas comme le nombre de buts inscrits par Neymar en une saison, tant s'en faut, mais bel et bien comme le nombre de changements de look de l'attaquant brésilien durant la seule année 2018. Pour preuve, le tweet ci-dessous.

The evolution of @neymarjr's hair in 2018 ?? pic.twitter.com/y5UFy68OTi– B/R Football (@brfootball) 7 janvier 2019

Mais quand on aime, on ne compte pas, Neymar a attaqué 2019 avec une nouvelle coupe de cheveux. Forcément. Ce «détail» n'a pas échappé aux observateurs - et aux photographes - dimanche soir en 32es de finale de la Coupe de France, un match remporté 0-4 par le PSG sur la pelouse des amateurs de Pontivy. Le Sud-Américain a d'ailleurs fait trembler les filets.

Il avait préalablement posté sur Instagram une vidéo où l'on voit ses dreadlocks fraîchement coupés. À quand le prochain changement de look?

(L'essentiel)