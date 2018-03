Piqué chambre les joueurs du Real sur WhatsApp

Gerard Piqué a créé cette saison un groupe WhatsApp sur lequel les Espagnols du FC Barcelone et du Real Madrid peuvent échanger, a-t-il indiqué dans un article qu'il a écrit pour The Players' Tribune.

Ce groupe sert surtout aux joueurs des deux clubs rivaux pour se chambrer. Au vu des résultats actuels en Liga, Gerard Piqué s'amuse beaucoup en ce moment: «C'est spécialement drôle pour moi en ce moment car nous avons 15 points d'avance sur le Real en championnat. Donc je suis très créatif dans mes réponses. La saison dernière, quand les gars du Real gagnaient tout, ils se sentaient bien. Ils chambraient constamment quand je les voyais à l'entraînement en équipe nationale [...]. «Ils riaient et contractaient leurs muscles comme (l'acteur américain) The Rock en disant #HalaMadrid et posait des emojis de petits trophées».

«Cette saison, l''ambiance est différente, poursuit le mari de Shakira. Toutes leurs photos Instagram ont l'air plus sombres. "3 points aujourd'hui. On doit continuer à travailler dur! "Alors je leur envoie sur le groupe WhatsApp: "Allons les gars, pourquoi êtes vous aussi sérieux?!" Du coup, je mets un petit emoji qui pleure et un emoji qui rit».

