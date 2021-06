Des Islandais ou des Irlandais pour le F91

Absent de la Coupe d’Europe l'an passé, Dudelange retrouve les joutes intercontinentales cette saison. Qualifié directement pour le deuxième tour de la Ligue Europa Conférence, le F91 affrontera le vainqueur de la rencontre entre les Islandais de Stjarnan et les Irlandais du Bohemian FC, selon le tirage effectué ce mercredi. Le match aller se déroulera le 22 juillet et le retour une semaine plus tard.

