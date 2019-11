«Le mauvais terrain? Ce n'est pas une excuse»

Les Portugais Bernardo Silva, milieu de terrain Manchester City et Fernando Santos, entraîneur des champions d’Europe en titre, ont participé à la conférence de presse organisée à Bissen à la veille du match Luxembourg-Portugal. «On s’attend à ce que le Luxembourg nous pose de vrais problèmes», a reconnu avec beaucoup d’humilité Bernardo Silva, 25 ans. «Mais on sera à l’Euro. La pelouse du stade Josy-Barthel est annoncée mauvaise, mais indépendamment de l’état du terrain, même pour un joueur technique comme moi, on doit tout donner pour se qualifier».

Entraînement à Bissen



Avant la conférence de presse, les Portugais se sont entraînés sur le terrain de Bissen. Avant la conférence de presse, les Portugais se sont entraînés sur le terrain de Bissen. Retrouvez la séance en photos et vidéo par ici

Conscients du soutien populaire dont ils bénéficieront ce dimanche à Luxembourg, les Portugais veulent répondre aux attentes de leurs supporters. «C’est un peu comme un match à domicile quand nous venons avec le Portugal au Luxembourg», a souligné Bernardo Silva. «Nous sommes très content du soutien que l’on a déjà pu observer depuis que nous sommes arrivés au Grand-Duché vendredi en fin de journée».

«Faire face au Luxembourg»

Après l’avoir emporté 3-0 au match aller, les champions d’Europe doivent terminer le travail pour pouvoir défendre leur titre en juin prochain. Le Luxembourg ne jouera pas de la même façon que lors du match aller où on s’était imposé 3-0», a rappelé le sélectionneur Fernando Santos. «Ils seront à la maison, mais on va tout faire pour l’emporter. J’alignerai la meilleure équipe sur le terrain en fonction de l’état de forme de chacun. Personne n’est assuré de sa place et chacun devra s’adapter à notre plan de jeu».

Mais quel plan de jeu sur un terrain laborieux? «Le froid et l’état du terrain ne sont pas des facteurs qui pourraient nous servir d’excuses. Il faudra faire face avant tout au Luxembourg pour l’emporter! Ce sera à nos joueurs expérimentés de s’adapter et de faire les bons choix pour se distinguer sur une surface de jeu annoncée compliquée», a conclu Fernando Santos, serein et déterminé.

(Frédéric Lambert/L’essentiel)