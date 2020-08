Andy Carroll inscrit un but fou en amical

Attaquant de grande taille (1,93 m), Andy Carroll est avant tout réputé pour son jeu de tête et son style très frustre. Mais l’Anglais de 31 ans est aussi capable, à l’occasion, de faire preuve de finesse.

Il en a apporté la preuve lors d’un match amical entre son équipe de Newcastle et Crewe Alexandra, fraîchement promu en troisième division anglaise. Si sa formation l’a emporté sans sourciller (3-0), la rencontre a surtout été marquée par l’incroyable ouverture du score de Carroll, à la 39e minute.

À la réception d’un long ballon dans la surface, l’ancien joueur de Liverpool, de profil par rapport au but, contrôle de la poitrine. Marqué de près par deux défenseurs, il s’en sort grâce à un incroyable numéro d’équilibriste: un enchaînement qu’il commence avec un coup de tête, puis il jongle du pied droit et reprend du gauche: le ballon termine dans le petit filet opposé! Et il réalise le tout en effectuant un tour sur lui-même...

De quoi lancer idéalement la saison à venir, lors de laquelle Carroll espère briller davantage que durant celle qui vient de s’achever. Gêné par des blessures à répétition, il n’était pas parvenu à trouver le chemin des filets en 21 matches.

(L'essentiel)