La Premier League doit «clouer le bec» de l'Europe

Le manager de l'équipe féminine de football d'Angleterre, Phil Neville, a exhorté lundi les grands clubs de Premier Ligue à «clouer le bec de l'Europe» en accueillant des matches féminins, comme l'ont fait l'Atletico Madrid et la Juventus ces dernières semaines. Plus de 60 000 spectateurs ont vu l'internationale anglaise Toni Duggan marquer un but lors du match remporté 2 à 0 par Barcelone face à l'Atletico le mois dernier, un record mondial de spectateurs présents dans les tribunes pour un match féminin.

Le précédent record d'affluence était de 48 000 spectateurs, en février, lorsque l'Athletic Bilbao a accueilli l'Atletico à San Mames (nord de l'Espagne), un des stades du tournoi masculin de l'Euro 2020. Et en mars, près de 40 000 fans ont établi un record pour le football féminin italien lors du match remporté 1 à 0 par la Juventus face à Fiorentina, une participation encouragée par la mise en vente de billets bon marché.

«Ouvrir les grands stades et les remplir»

Phil Neville estime qu'il y a encore plus de soutien pour le football féminin en Angleterre et demande à Manchester United, Arsenal et autres Chelsea de suivre l'exemple continental pour profiter de cet engouement à l'approche du Mondial féminin en France cet été. «En observant la participation (de spectateurs) dans notre championnat hier (dimanche), je pense vraiment qu'il y a plus de public que pour un match ponctuel en Espagne, Portugal ou Italie», a dit Phil Neville avant les matches amicaux contre le Canada et l'Espagne.

«Ce que je dirais c'est que certaines équipes en Angleterre, les grandes équipes d'Angleterre, doivent ouvrir leurs grands stades et les remplir», a-t-il affirmé. «Clouons le bec à l'Europe car je pense que notre jeu, dans ce pays, est de loin mieux placé qu'en Espagne, Italie ou Portugal.»

