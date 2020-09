L’improbable come-​​back de Patrice Evra

Patrice Evra a tout connu sur les terrains de foot, de la France (AS Monaco, Nice ou Marseille) à l’Angleterre (Manchester United et West Ham) en passant par l’Italie (Juventus).

À la retraite depuis juillet 2019, l’international français semblait en maque de jeu, car samedi dernier, on l’a retrouvé sous le maillot de Brentham, une équipe de Middlesex County League, soit la 7e division anglaise. Il a joué avec le No 11 que portait son ami Ryan Giggs à Manchester.

Sa présence n’a pu empêcher la victoire des adversaires, North Greenford United, 3-2. Néanmoins, Evra s’est réjoui d’avoir pu jouer un peu et a déclaré sur Twitter: «Merci de m’avoir permis de jouer avec vous les gars. C’était une si bonne journée. Ne t’inquiète pas «Giggsy», j’ai honoré ton maillot du mieux que j’ai pu».

Thanks for letting me playing with you guys .. such a good day , don’t worry Giggsy I honored your number the best I could https://t.co/ivADOujJTn

The one and only @Evra played today against @NGUFC for step 7 Brentham FC from the @MCFLFOOTBALL Our hosts won the game 3-2 but we were very satisfied with our performance. Brentham goslscorers were C. Duffy and J. Nail. Thanks to @Evra and @jordanrocca pic.twitter.com/Z0kZDRqM5e